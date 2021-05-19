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"مسام" ينتزع 3.150 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثاني من مايو

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تزرعها مليشيا الحوثي بعشوائية وتتسبب بمقتل وإصابة المئات

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام"، خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو 2021م، من انتزاع 3.154 لغما زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن.

وتمكن الفريق من نزع 122 لغمًا مضادًا للأفراد، و2.720 لغمًا مضادًا للدبابات، و 312 ذخيرة غير متفجرة، بواقع 82 لغمًا مضادًا للأفراد و1.813 لغمًا مضادًا للدبابات و210 ذخائر غير متفجرة في مدينة عدن، فيما جرى نزع 40 لغمًا مضادا للأفراد و 907 ألغام مضادة للدبابات و102 ذخيرة غير متفجرة في مدينة الجوف.

يذكر أن فريق "مسام" استطاع منذ بداية المشروع نزع 246.866 لغمًا، ويسعى لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي بعشوائية وتسببت بمقتل وإصابة المئات من الأبرياء.

مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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