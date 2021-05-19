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فعالية "الألكسو في " تعقد غدًا بمشاركة جهات وطنية

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فعالية "الألكسو في السعودية" تعقد غدًا بمشاركة جهات وطنية فعالية "الألكسو في " تعقد غدًا بمشاركة جهات وطنية
للوصول إلى إطلاق مبادرات جديدة على الصعيد الوطني والإقليمي

فعالية

تعقد، غداً الخميس، فعالية "الألكسو في "، افتراضيًا، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية في المملكة والخاصة وغير الربحية المعنية بمجالات التربية والثقافة والعلوم.

وتهدف الفعالية التي تنظمها اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين " الألكسو" والجهات الوطنية، للوصول إلى إطلاق مبادرات جديدة على الصعيد الوطني والإقليمي، وإقامة أعمال مشتركة.

وأكدت اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم حرصها على تعزيز التعاون بين المنظمات الإقليمية والدولية وبين الجهات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات غير الربحية في المملكة لتعظيم الاستفادة منها.

يُذْكر أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" تعمل في نطاق جامعة الدول العربية، وتهتم بالشأن التربوي والثقافي والعلمي والتنسيق المشترك بين الدول العربية الأعضاء.فعالية الألكسو في السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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