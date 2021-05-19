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اعتماد نظام أوروبي لجواز سفر لقاح "كوفيد 19"

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اعتماد نظام أوروبي لجواز سفر لقاح "كوفيد 19" اعتماد نظام أوروبي لجواز سفر لقاح "كوفيد 19"
يُسْمح للسائحين بزيارة الدول دون اختبار أو حجر

اعتماد نظام أوروبي لجواز سفر لقاح

وافق الاتحاد الأوروبي على أولى خطوات إرساء نظام جواز سفر لقاح يسمح للسائحين بزيارة الدول الأعضاء دون الحاجة إلى الاختبار أو الحجر الصحي.

وتسمح هذه الخطوة بالدخول غير المقيد للوافدين الذين تلقوا جرعتهم النهائية من اللقاح المعتمد من الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين على الأقل.

ووافق السفراء الأوروبيون المعتمدون في بروكسل على قبول السياح من البلدان منخفضة المخاطر التي لديها معدل إصابة أقل من 100 حالة كوفيد لكل 100 ألف شخص.

ويستطيع الأشخاص من البلدان منخفضة المخاطر، الذين لم يحصلوا على لقاح بعد، السفر إلى الاتحاد الأوروبي لقضاء عطلة طالما أنهم يقدمون اختبارًا سلبيًا.

وتتضمن خطة سفر الاتحاد الأوروبي عناصر محددة أهمها أنه يمكن لأي شخص تلقى جرعته النهائية من لقاح معتمد من الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين على الأقل من السفر، ويشمل ذلك جميع اللقاحات المعتمدة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.الاتحاد الأوروبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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