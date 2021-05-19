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بعد 4100 جولة.. أمانة جدة تُغلق 63 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

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بعد 4100 جولة.. أمانة جدة تُغلق 63 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بعد 4100 جولة.. أمانة جدة تُغلق 63 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية
بالتعاون مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة

بعد 4100 جولة.. أمانة جدة تُغلق 63 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة، أمس، 63 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت 4141 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة رصدت خلالها 214 مخالفة.

وشملت المخالفات عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار ، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي.أمانة محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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