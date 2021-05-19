مركز الرحمانية يستقطب علامات تجارية عالمية ومحلية جديدة

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في إطار جهوده المبذولة لتلبية متطلبات زواره ورفدهم بأفضل المنتجات من أرقى العلامات التجارية العالمية والمحلية، نجح مركز الرحمانية، الوجهة المجتمعية والترفيهية الأولى في منطقة الرحمانية خلال فترة قصيرة من الافتتاح في افتتاح أكثر من 17 علامة تجارية جديدة تشمل محلات تجزئة ومنافذ طعام وبنوك وصيدلية ليصبح وجهة شاملة تقدم خدمات متكاملة لسكان المنطقة، وتؤكد على إلتزام المركز بمواصلة تعزيز تجارب العملاء والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

وجهة رائدة في إمارة الشارقة

وقال عبد الله الحريمل، المدير التنفيذي للمشاريع الجديدة في تعاونية الشارقة:" إن نجاح مركز الرحمانية في استقطاب هذه العلامات التجارية خلال فترة قصيرة من الافتتاح، يؤكد على مكانته كوجهة رائدة في إمارة الشارقة، تقدم خدمات متميزة تثري تجربة التسوق والترفيه والمطاعم وتؤكد على التزامنا بتقديم مزيج مثالي من العلامات التجارية التي تحمل أحدث المفاهيم العصرية".

وأضاف: يركز مركز الرحمانية على تقديم تجربة تسوق مميزة وسهلة للزوار من خلال شراكاته القوية مع كبرى الشركات المحلية والعالمية، وسنواصل العمل على افتتاح المزيد من العلامات التجارية بهدف تشكيل إضافة نوعية لزوار المركز وإثراء وتنويع الخدمات المقدمة لهم".

نموذجاً جديداً للتسوق المجتمعي

ويعتبر مركز الرحمانية، أحد المشاريع التطويرية في تعاونية الشارقة، وجهة مثالية لجميع مقيمي وزوار إمارة الشارقة بشكل عام ومنطقة الرحمانية بشكل خاص، ويقدم نموذجاً جديداً للتسوق المجتمعي، نظراً لتكامل وشمولية الخدمات التي تلبي رغبات العائلات والأفراد، وهو يتيح للزوار التنقل بسهول بين محلات البيع بالتجزئة والمطاعم ومناطق اللعب للأطفال.

العلامات التجارية

وتشمل قائمة العلامات التجارية التي تتواجد في مركز الرحمانية كل من "فابي لاند" و"مادو" و"باسكن روبينز" و"تيفاني للزهور" و"الرفاعي" وصالون "ذا لوفت فيفث أفينيو" و"بيبي شوب" و"لا سينزا" و"الجابر للبصريات" ومقهى "دانكن" و"لوفيسا" وصيدلية "ابن سينا" و"أحمد المغربي" و"عطور كارمن" و"ماكدونالدز" و"دومينوز بيتزا" و"جوهرة" للمجوهرات و مصرف الشارقة الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي .

وجهة تسوق مجتمعية متكاملة

يعتبر مركز الرحمانية، وجهة تسوق مجتمعية متكاملة تمتد على مساحة تزيد عن 60000 متر مربع، في منطقة الرحمانية بالشارقة، وتم تصميمه وفق أعلى المعايير البيئية المعتمدة العالمية، حيث يحتل موقعاً استراتيجياً حيوياً، ويمكن الوصول إليه بسهولة ويسر من خلال شبكة الطرق الكثيرة والحديثة في الشارقة، كما أنه يبعد 10 دقائق عن مطار الشارقة، ويضم نحو 1000 موقف للسيارات تتضمن مواقف خاصة بذوي الإعاقة.