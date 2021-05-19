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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 9 مساجد بعد تعقيمها في 6 مناطق

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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 9 مساجد بعد تعقيمها في 6 مناطق "الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 9 مساجد بعد تعقيمها في 6 مناطق
دعت المصلين ومنسوبي المساجد للالتزام بتعليمات الإجراءات الاحترازية

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة افتتاح 9 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في ست مناطق.

ووصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 102 يوم 1223 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة اليوم، أوضحت فيه أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها؛ مسجدان في كل من منطقة الباحة ومنطقة عسير ومنطقة جازان، ومسجد واحد في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية.

وذكرت الوزارة في ختام بيانها اليومي أن تلك الإجراءات تم اتخاذها من أجل الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد.

ودعت المصلين ومنسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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