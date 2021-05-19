أمانة الشرقية تطرح 48 فرصة استثمارية متعددة الأنشطة

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تشمل مستودعات ومناطق مساندة وتخزين وإسكان العمالة

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية اليوم، طرح 48 فرصة استثمارية متعددة الأنشطة؛ وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي الرقمية "فرص".

وقالت الأمانة: الفرص الاستثمارية تشمل مستودعات ومناطق مساندة وتخزين، وإسكان العمالة، ومحطات وقود، ومجمعات ومراكز تسوق، وأجنحة فندقية، ومحلات أطعمة، وأجهزة صراف، ومراكز رياضية، ومرفقًا تعليميًّا، ومحلات تجارية.

وأكدت أن هذا الطرح يأتي امتدادًا لجهودها في تنشيط الحركة الاقتصادية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الاستثمار وتنمية الإيرادات وتطوير الخدمات المقدمة، وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والتجارية بالمنطقة.

ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في التنافس إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي "فرص" على الرابط: ‏https://furas.momra.gov.sa.