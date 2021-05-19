أخبار عاجلة

برقيتان من "القيادة" لـ "ملك السويد" "كارل السادس عشر" -
رداً على تصريحات ترامب.. البيت الأبيض: الحمار الوحشي لن يغيّر خطوطه! -
دواء لعلاج السكري يقلّل الوزن بنحو 15 بالمئة.. ما القصة؟ -
وقف حسابَي "ترامب" على فيسبوك وإنستغرام لمدة عامين -
الكويت تؤكّد: الفساد جريمة خطيرة وآفة متغلغلة في المجتمعات ومنافية للقيم الأخلاقية -
كوريا الجنوبية تسجل 744 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة -
خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجل 1454 حالة وفاة و37936 إصابة جديدة بكورونا -
"الأرصاد": ارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى تصل إلى 49 درجة على الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة الشرقية تطرح 48 فرصة استثمارية متعددة الأنشطة

Print
أمانة الشرقية تطرح 48 فرصة استثمارية متعددة الأنشطة أمانة الشرقية تطرح 48 فرصة استثمارية متعددة الأنشطة
تشمل مستودعات ومناطق مساندة وتخزين وإسكان العمالة

أمانة الشرقية تطرح 48 فرصة استثمارية متعددة الأنشطة

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية اليوم، طرح 48 فرصة استثمارية متعددة الأنشطة؛ وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي الرقمية "فرص".

وقالت الأمانة: الفرص الاستثمارية تشمل مستودعات ومناطق مساندة وتخزين، وإسكان العمالة، ومحطات وقود، ومجمعات ومراكز تسوق، وأجنحة فندقية، ومحلات أطعمة، وأجهزة صراف، ومراكز رياضية، ومرفقًا تعليميًّا، ومحلات تجارية.

وأكدت أن هذا الطرح يأتي امتدادًا لجهودها في تنشيط الحركة الاقتصادية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الاستثمار وتنمية الإيرادات وتطوير الخدمات المقدمة، وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والتجارية بالمنطقة.

ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في التنافس إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي "فرص" على الرابط: ‏https://furas.momra.gov.sa.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الغبار الربيعي" انتهى.. "المسند": دخلنا "السكون الصيفي" باستثناء منطقتَيْن

"الغبار الربيعي" انتهى.. "المسند": دخلنا "السكون الصيفي" باستثناء منطقتَيْن

خطوة انتظرها كثيرون.. الصين تقرّ هذا الإجراء بشأن تلقيح الأطفال

خطوة انتظرها كثيرون.. الصين تقرّ هذا الإجراء بشأن تلقيح الأطفال

برقيتان من "القيادة" لـ "ملك السويد" "كارل السادس عشر"

برقيتان من "القيادة" لـ "ملك السويد" "كارل السادس عشر"

رداً على تصريحات ترامب.. البيت الأبيض: الحمار الوحشي لن يغيّر خطوطه!

رداً على تصريحات ترامب.. البيت الأبيض: الحمار الوحشي لن يغيّر خطوطه!