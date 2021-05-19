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"العدل": رفع الحد الأعلى لقيمة الإفراغ العقاري الإلكتروني إلى 20 مليون ريال

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"العدل": رفع الحد الأعلى لقيمة الإفراغ العقاري الإلكتروني إلى 20 مليون ريال "العدل": رفع الحد الأعلى لقيمة الإفراغ العقاري الإلكتروني إلى 20 مليون ريال
تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ والاتفاق على تفاصيل المبايعة آلياً

كشفت وزارة العدل عن رفع الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها في إفراغها إلكترونياً عبر بوابة "ناجز" الإلكترونية من ثلاثة ملايين ريال إلى 20 مليون ريال، للمستفيدين المتعاملين مع مصرفَي الإنماء والراجحي، إضافة إلى البنك الأهلي السعودي، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.

وأكّدت الوزارة، إتاحة الإفراغ العقاري إلكترونياً على مدار الساعة عبر بوابة "ناجز" najiz.sa، وفق خطوات بسيطة وميسّرة، تغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل.

وأوضحت أن خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة إلى اعتماد من كاتب عدل أو موثّق.

وأتاحت الوزارة خدمة التحقّق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقّق من دفع ضريبة التصرفات العقارية.

وأكّدت "العدل" استمرارها في تعزيز التقنية، وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات عليهم، وذلك في ظل عمل وزارة العدل على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات، التي رفعت كفاءة التوثيق والأمن العقاري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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