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كاتبة لبنانية: أرادوا للبنان الغرق والاستفراد بنا لكن حكيمة

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كاتبة لبنانية: أرادوا للبنان الغرق والاستفراد بنا لكن السعودية حكيمة كاتبة لبنانية: أرادوا للبنان الغرق والاستفراد بنا لكن حكيمة
"رولا تلج": نحن رهائن في مركب يغرق بعيدًا عن عمقنا العربي

كاتبة لبنانية: أرادوا للبنان الغرق والاستفراد بنا لكن السعودية حكيمة

قالت الكاتبة السياسية اللبنانية "رولا تلج": إن مقابلة وزير خارجية لبنان السابق تُعتبر حالة من الهذيان عند محور إيران في المنطقة؛ إذ إنهم بالفعل ظنوا لوهلة أن الذي يحصل في غزة هو نصر لإيران ومحورها، الفريق الذي يمثله هذا الوزير وارتباطاته مع "حزب الله"، بات خطرًا وجوديًّا على لبنان وهويته وشعبه.

وقالت "رولا تلج" لـ"سبق": "نحن رهائن في سفينة تغرق، وهم يريدون لنا العلاقات السيئة مع جميع دول العالم وخاصة الدول العربية الشقيقة؛ لكي يستفرد محورهم بنا.. لقد تَبَيّن لي أنه ولغاية اليوم، وبالرغم من كل شيء؛ تحلت المملكة العربية بالذكاء والحكمة".

واختتمت بقولها: "المملكة تفرق بين معظم الشعب اللبناني والطبقة المافيو إرهابية الحاكمة، وأيضًا نتمنى من المملكة والدول العربية بالعموم أن يساعدوا الشعب اللبناني، ولا نكون مرة أخرى ضحايا صفقة معينة، وهذه المرة جائزة ترضية لإيران".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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