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ابو الغيط : التصريحات المُسيئة للمملكة بعيدة عن اللياقة الدبلوماسية

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ابو الغيط : التصريحات المُسيئة للمملكة بعيدة عن اللياقة الدبلوماسية ابو الغيط : التصريحات المُسيئة للمملكة بعيدة عن اللياقة الدبلوماسية
قال:لغة الحوار المستخدم يتعين أن تعكس دائمًا مشاعر الأخوة والاحترام

ابو الغيط : التصريحات المُسيئة للمملكة بعيدة عن اللياقة الدبلوماسية

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن أسفه البالغ إزاء ما صدر عن وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، خلال مقابلة تليفزيونية مؤخرًا، وحمل تجاوزًا في حق دول الخليج العربية عمومًا والمملكة العربية على وجه الخصوص؛ واصفًا تلك التصريحات بالبعيدة عن اللياقة الدبلوماسية.

وأكد في بيان له اليوم، أن لغة الحوار المستخدم من جانب كبار مسؤولي الدول العربية، يتعين أن تعكس دائمًا مشاعر الأخوة والاحترام المتبادل بين الشعوب العربية، وأن تتجنب ما يهيج الخواطر أو يثير البغضاء ويذكي الفتن.

وأعرب الأمين العام للجامعة العربية عن أسفه الشديد تجاه هذه التصريحات التي تأتي في توقيت دقيق للغاية يمر به لبنان ويحتاج فيه لكل الدعم من أصدقائه وأشقائه؛ لافتًا النظر إلى أن هذه العبارات أسهمت أيضًا في توتر العلاقة اللبنانية الخليجية بدلًا من تصحيح مسارها بالشكل المطلوب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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