"مدير تعليم صبيا" يؤكد أهمية الاستعداد المبكر للعام الدراسي القادم

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متابعة مشاريع التأهيل والترميم والصيانة والتشغيل ووضع الخطط للعمليات التعليمية

مع بداية عودة الموظفين بعد انتهاء إجازة عيد الفطر ١٤٤٢، استقبلت إدارة تعليم صبيا، منسوبيها بتوزيع الورود والهدايا؛ يتقدمهم المساعد للشؤون التعليمية للبنين ناصر معافا، والمساعد للشؤون المدرسية عثمان مسملي، والمساعدة للشؤون التعليمية للبنات مها الحمزي، ورؤساء ورئيسات الأقسام، بتنظيم من فريق الإعلام والاتصال بالإدارة.

وهنّأ مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي منسوبي ومنسوبات إدارة تعليم صبيا بهذه المناسبة التي سادت فيها مشاعر الفرحة؛ مؤكدًا أن هذه الفعالية فرصة من أجل توثيق علاقات الزمالة والأخوة بين منسوبي الإدارة.

ورفع الدكتور (الخرمي) تهانيه وتبريكاته لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ولأمير منطقة جازان ونائبه، ووزير التعليم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقدّم تهنئته لرجال الأمن البواسل وأبطال الحد الجنوبي والعاملين في القطاعات الصحية؛ سائلًا المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها في ظل عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

وأكد مدير تعليم صيبا، أهمية استكمال إجراءات المستفيدين وخدمتهم بكل تميز، والعمل الجاد على الاستعداد المبكر للعام الدراسي القادم من خلال متابعة المشاريع ومنها المشاريع الجديدة التي ستشغل مع بداية العام الدراسي ومشاريع التأهيل والترميم والصيانة والتشغيل والاستعداد بوضع الخطط للعمليات التعليمية والمدرسية وفق المؤشرات المعتمدة.

من جهته أوضح مدير الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي باسم تعليم صبيا إبراهيم الحازمي، أن هذه المعايدة تهدف لاستشعار أهمية الاحتفاء بعيد الفطر المبارك كمناسبة إسلامية، وتعزيز التواصل والترابط الاجتماعي بين منسوبي الإدارة وبث روح الألفة والمحبة مع التطبيق الكامل لكل الإجراءات الاحترازية من تباعد جسدي لمترين، وعدم التجمع، واستخدام المعقمات والكمامات، واستخدام تطبيق "توكلنا" بعد تحصين معظم موظفي وموظفات الإدارة وأخذهم اللقاح، وسعي إدارة تعليم صبيا الحثيث لتهيئة بيئة عمل محفزة تسهم في تشجيع العاملين على بذل المزيد من الجهد والعطاء.