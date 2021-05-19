أخبار عاجلة

برقيتان من "القيادة" لـ "ملك السويد" "كارل السادس عشر" -
رداً على تصريحات ترامب.. البيت الأبيض: الحمار الوحشي لن يغيّر خطوطه! -
دواء لعلاج السكري يقلّل الوزن بنحو 15 بالمئة.. ما القصة؟ -
وقف حسابَي "ترامب" على فيسبوك وإنستغرام لمدة عامين -
الكويت تؤكّد: الفساد جريمة خطيرة وآفة متغلغلة في المجتمعات ومنافية للقيم الأخلاقية -
كوريا الجنوبية تسجل 744 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة -
خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجل 1454 حالة وفاة و37936 إصابة جديدة بكورونا -
"الأرصاد": ارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى تصل إلى 49 درجة على الشرقية -
منها رسالة مرتبطة بمعهد ووهان.. هكذا رد الدكتور فاوتشي على رسائل بريده الإلكتروني المنشورة -
مفاجآت الطقس هذه الأيام لا تتوقف! ???? من الأرصاد لهؤلاء المواطنين احترسوا فى المصيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. سفير المملكة ببيروت يستقبل وفودًا لبنانية في "خيمة السفارة"

Print
بخاري: المملكة لديها خطاب سياسي واحد كسبت به احترام الجميع

شاهد.. سفير المملكة ببيروت يستقبل وفودًا لبنانية في

قال سفير #المملكة في #بيروت وليد بخاري اليوم: المملكة لديها خطاب سياسي واحد كسبت به احترام الجميع.

واستقبل السفير اليوم وفودًا لبنانية عدة في "الخيمة" بالسفارة.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي قام بزيارة السفير السعودي في بيروت، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الذي قدم استقالته اليوم "شربل وهبة" والتي تسببت في غضب عارم في دول الخليج وخصوصًا في المملكة العربية .

وبحسب موقع "MTV" اللبناني؛ فإن زيارة "فهمي" إلى منزل السفير السعودي وليد البخاري، تأتي تضامنًا مع المملكة العربية السعودية.

وقال فهمي بعد لقائه البخاري: إنه قام بالزيارة بصفة شخصية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه لم يترك منصبه الحكومي.

شاهد.. سفير المملكة ببيروت يستقبل وفودًا لبنانية في

شاهد.. سفير المملكة ببيروت يستقبل وفودًا لبنانية في

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية مجتمع شبابي بامتياز

السعودية مجتمع شبابي بامتياز

السعودية مجتمع شبابي بامتياز

السعودية مجتمع شبابي بامتياز

قوات خاصة وتجارب وقرارات.. بصمة السعودية تزين احتفال "العالمي للبيئة"

قوات خاصة وتجارب وقرارات.. بصمة السعودية تزين احتفال "العالمي للبيئة"

هل تضع السعودية أكبر مظلة في العالم بالحرم المكي؟

هل تضع السعودية أكبر مظلة في العالم بالحرم المكي؟