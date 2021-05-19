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جامعة الأمير سطام تعلن مواعيد قبول الطلاب والطالبات للعام الجامعي المقبل

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جامعة الأمير سطام تعلن مواعيد قبول الطلاب والطالبات للعام الجامعي المقبل جامعة الأمير سطام تعلن مواعيد قبول الطلاب والطالبات للعام الجامعي المقبل
بمقرها الرئيس بالسيح وفي الكليات والفروع في الدلم وحوطة بني تميم والأفلاج

جامعة الأمير سطام تعلن مواعيد قبول الطلاب والطالبات للعام الجامعي المقبل

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، الجدول الزمني لبوابتَي قبول الطلاب والطالبات لدرجة البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي المقبل 1443هـ، في كليات الجامعة بمقرها الرئيس بمدينة السيح، وفي كليات وفروع الجامعة في كل من: الدلم، وحوطة بني تميم، والأفلاج، والسليل، ووادي الدواسر.

وأوضح عميد شؤون القبول والتسجيل الدكتور عبدالعزيز الصقر، أنه تم تحديد بدء التقديم على بوابة قبول الطلاب يوم الأحد 24 / 11 / 1442هـ، الموافق 4 / 7 / 2021 م، ويستمر حتى يوم السبت 30 / 11 / 1442هـ، الموافق 10 / 7 / 2021 م، وذلك عبر بوابة القبول الموحد للطلاب:

www.rbu-admit.edu.sa، فيما سيكون بدء القبول للطالبات يوم الإثنين 25 / 11 / 1442هـ الموافق 5 / 7 / 2021 م، ويستمر حتى يوم الأربعاء 4 / 12 / 1442 هـ، الموافق 17 / 7 / 2021 م، وذلك عبر بوابة قبول الطالبات: www.rgu-admit.edu.sa .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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