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"بيتكوين" تُواصل تراجعها وتسجل أقل من 40 ألف دولار و"إثريوم" تهوي 15%

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"بيتكوين" تُواصل تراجعها وتسجل أقل من 40 ألف دولار و"إثريوم" تهوي 15% "بيتكوين" تُواصل تراجعها وتسجل أقل من 40 ألف دولار و"إثريوم" تهوي 15%
وسط أنباء عن فرض المزيد من القيود على معاملات العملات المشفرة في الصين

واصلت عملة بيتكوين الهبوط في موجة تقلّب مستمرة منذ أسبوع؛ لتتراجع دون حاجز 40 ألف دولار اليوم؛ إذ فاقمت أنباء عن فرض المزيد من القيود على معاملات العملات المشفرة في الصين، مخاوف سابقة أثارتها تغريدات من إيلون ماسك رئيس تيسلا.

وتراجعت بيتكوين، حوالى 9% لما يصل إلى 38 ألفًا و940.04 دولارًا؛ لتكون أيضًا دون متوسط تحركاتها في 200 يوم. وهي الآن منخفضة 40% عن أعلى مستوياتها هذا العام البالغ 64 ألفًا و895.22 دولارًا، الذي بلغته في 14 أبريل.

وبحسب "رويترز" هبطت إثريوم، وهي العملة المرتبطة بشبكة سلسلة كتل إثريوم، حوالى 15% إلى 2875.36 دولارًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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