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أسوة بمنتزهات عسير.. مصطافو وضيوف أبها يطالبون بفتح منتزه "المسقي"‎

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يتميز بالمناظر الطبيعية الخلابة.. ويقدّر عدد زواره بمليون زائر سنويًّا

أسوة بمنتزهات عسير.. مصطافو وضيوف أبها يطالبون بفتح منتزه

فوجئ مصطافو وزوار مدينة أبها، بعدم فتح بوابة منتزه المسقي؛ على الرغم من فتح جميع منتزهات منطقة عسير.

وفي التفاصيل، طالَبَ أحد المواطنين عبر "سبق"، لجنة التنشيط السياحي في عسير فرع وزارة الزراعة- منتزهات عسير وفرع وزارة السياحة بعسير، بسرعة إعادة فتح المنتزه، الذي يُعد من أفضل المنتزهات بمنطقة عسير، والذي يتميز بالمناظر الطبيعية والخلابة، ويقدّر عدد زواره بمليون زائر سنويًّا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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