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الوزير "المتطاول" يتقدّم باستقالته للحكومة اللبنانية

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الوزير "المتطاول" يتقدّم باستقالته للحكومة اللبنانية الوزير "المتطاول" يتقدّم باستقالته للحكومة اللبنانية
بعد أن أصدر أمس بيان اعتذار: "جلّ مَن لا يخطئ"

الوزير

تقدَّم وزير الخارجية اللبناني المسيء لـ #المملكة ودول الخليج، اليوم، يطلب إعفاءه من الوزارة.

وكان شربل وهبة، قد أصدر أمس بيان اعتذار عمّا بدر منه من عبارات، قائلاً: "لم نقصد الإساءة إلى أي من الدول أو الشعوب العربية الشقيقة التي لم تتوقف جهودي لتحسين وتطوير العلاقات معها لما فيه الخير والمصلحة المشتركين على قاعدة الاحترام المتبادل".

وأضاف: "جلّ مَن لا يخطئ في هذه الغابة من الأغصان المتشابكة".

كما استنكرت الدول الخليجية تصريحات شربل التي وردت خلال مقابلته مع قناة "الحرة".

وندّدت الخارجية ، الثلاثاء، بتصريحات وهبة، لما تحمله من "إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها، ودول مجلس التعاون الخليجي".

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان نقلته "وكالة الأنباء الكويتية" أن نائب وزير الخارجية بدولة الكويت، مجدي الظفيري، استدعى القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية هادي هاشم، وسلّمه مذكرة احتجاج رسمية "تضمنت استهجان واستنكار دولة الكويت لتلك الإساءات التي تتنافى وعلاقات الأخوة التاريخية التي تربط دول مجلس التعاون بالجمهورية اللبنانية".

وطالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، وزير الخارجية اللبناني، بتقديم "اعتذار رسمي" لدول مجلس التعاون الخليجي، بسبب "ما بدر من إساءات غير مقبولة على الإطلاق".

من جانبها، أعلنت الرئاسة اللبنانية، رفضها كل "ما يسيء إلى الدول الشقيقة والصديقة عموماً، والسعودية ودول الخليج خصوصاً".

وأكّدت أن ما صدر عن وزير خارجيتها "يعبّر عن رأيه الشخصي ولا يعكس موقف الدولة والرئيس ميشال عون".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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