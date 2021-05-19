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ليس بينها الشرق الأوسط.. تعرّف على أكثر 10 دول تضررًا بكورونا

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ليس بينها الشرق الأوسط.. تعرّف على أكثر 10 دول تضررًا بكورونا ليس بينها الشرق الأوسط.. تعرّف على أكثر 10 دول تضررًا بكورونا
الولايات المتحدة تتصدر بقرابة 600 ألف حالة وفاة و33 مليون إصابة

ليس بينها الشرق الأوسط.. تعرّف على أكثر 10 دول تضررًا بكورونا

ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 163.9 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 3.3 ملايين وفاة.

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 163.952.478، وإجمالي الوفيات 3.399.194.

وبحسب " اليوم"، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ587198 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 32.996.675، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ428034 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 15.359.397، وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 278719، وإجمالي إصابات 25.228.996، وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ220493 وإجمالي إصابات 2.382.745، وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات 127953، وإجمالي إصابات 4.466.220.

وبحسب الجامعة جاءت إيطاليا سادسًا بإجمالي وفيات 124497، وإجمالي إصابات 4.167.025، وفي المرتبة السابعة روسيا بإجمالي وفيات 114619، وإجمالي إصابات 4.900.995، وفي المرتبة الثامنة فرنسا بإجمالي وفيات 108201 وإجمالي إصابات 5.959.593، وفي المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات 86514، وإجمالي إصابات 3.615.896، تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا بإجمالي وفيات 82291، وإجمالي إصابات 3.144.547.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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