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برقيتان من "القيادة" لـ "ملك السويد" "كارل السادس عشر"
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السبت 05 يونيو 2021 09:45 صباحاً
رداً على تصريحات ترامب.. البيت الأبيض: الحمار الوحشي لن يغيّر خطوطه!
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السبت 05 يونيو 2021 09:45 صباحاً
دواء لعلاج السكري يقلّل الوزن بنحو 15 بالمئة.. ما القصة؟
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السبت 05 يونيو 2021 09:28 صباحاً
وقف حسابَي "ترامب" على فيسبوك وإنستغرام لمدة عامين
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السبت 05 يونيو 2021 09:28 صباحاً
الكويت تؤكّد: الفساد جريمة خطيرة وآفة متغلغلة في المجتمعات ومنافية للقيم الأخلاقية
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السبت 05 يونيو 2021 09:28 صباحاً
كوريا الجنوبية تسجل 744 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة
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السبت 05 يونيو 2021 09:28 صباحاً
خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجل 1454 حالة وفاة و37936 إصابة جديدة بكورونا
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السبت 05 يونيو 2021 09:28 صباحاً
"الأرصاد": ارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى تصل إلى 49 درجة على الشرقية
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السبت 05 يونيو 2021 09:28 صباحاً
منها رسالة مرتبطة بمعهد ووهان.. هكذا رد الدكتور فاوتشي على رسائل بريده الإلكتروني المنشورة
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السبت 05 يونيو 2021 09:16 صباحاً
مفاجآت الطقس هذه الأيام لا تتوقف! ???? من الأرصاد لهؤلاء المواطنين احترسوا فى المصيف
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السبت 05 يونيو 2021 09:09 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
تظاهرة حاشدة في بيروت تضامنا مع الفلسطينيين
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 19 مايو 2021 09:05 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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