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استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 1400 بالضفة الغربية والقدس في "يوم الغضب"

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استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 1400 بالضفة الغربية والقدس في "يوم الغضب" استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 1400 بالضفة الغربية والقدس في "يوم الغضب"
المستشفيات استقبلت أمس 202 فلسطيني آخرين تمّت إصابة أغلبيتهم بالرصاص

استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 1400 بالضفة الغربية والقدس في

أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية، أن الاشتباكات والحوادث التي جرت الثلاثاء، في الضفة الغربية والقدس، أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة أكثر من 1400 آخرين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 4 أشخاص على يد قوات الأمن الإسرائيلية؛ سقط 3 منهم في منطقة رام الله وواحد في الجليل.

وأضافت الوزارة، أن المستشفيات استقبلت، الثلاثاء، 202 فلسطيني آخرين تمّت إصابة أغلبيتهم بالرصاص الحي.

من جانبه، أوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه رصد بشكل عام 1434 إصابة بين الفلسطينيين؛ بينها 182 بالرصاص الحي، و195 بالرصاص المطاطي، و931 بالاختناق بالغاز، و120 نتيجة الاعتداءات بالضرب والحروق والسقوط، و6 من جرّاء عمليات الدهس.

وجرت الثلاثاء في أراضي فلسطين التاريخية بحدود 1948 مسيرات واسعة النطاق، في إطار "يوم الغضب" بدعوة من حركتَي "حماس" و"فتح" على خلفية التصعيد الإسرائيلي في كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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