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"الأرصاد": غيوم وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات نجران وجيزان وعسير تمتد إلى الباحة

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"الأرصاد": غيوم وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات نجران وجيزان وعسير تمتد إلى الباحة "الأرصاد": غيوم وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات نجران وجيزان وعسير تمتد إلى الباحة
رياح سطحية على أجزاءٍ من شمال المملكة ووسطها

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات: نجران، جيزان، وعسير؛ تمتد إلى الباحة، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاءٍ من شمال المملكة ووسطها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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