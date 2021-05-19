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"فهد الطبية" تستقبل عائلة سعودية مصابة بكورونا من الهند

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"فهد الطبية" تستقبل عائلة سعودية مصابة بكورونا من الهند "فهد الطبية" تستقبل عائلة سعودية مصابة بكورونا من الهند
بعد توجيه خادم الحرمين بنقلها إلى المملكة

استقبلت مدينة الملك فهد الطبية، العائلة المصابة بفيروس كورونا من الهند والتي وجّه خادم الحرمين الشريفين بنقلها عاجلًا إلى المملكة العربية السعودية.

وأكد المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية الدكتور فهد الغفيلي، أنه انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة والتوجيه الكريم؛ فقد تم تخصيص فريق طبي للاهتمام بسلامة العائلة المصابة فور وصولهم لأرض الوطن، وتقديم كافة خدمات الرعاية الصحية لهم.

وأضاف: "وكان الفريق الطبي المجهز للعائلة في مدينة الملك فهد الطبية على جاهزية عالية للتعامل مع الحالات فور وصولها، والقيام بالتدخل والتعامل السريع مع جميع أفراد العائلة وتطبيق كل الإجراءات والبروتوكولات الصحية لسلامة حالة المرضى المصابين وأيضًا الطاقم الطبي".

وأوضحت مدينة الملك فهد الطبية، أن حالة الأم تعتبر حرجة نتيجة التهاب شديد جدًّا في الرئتين؛ حيث تم تنويمها في غرفة العزل بالعناية المركزة، ومتابعة الحالة؛ فيما تشير تقارير المتابعة إلى استقرار حالتها؛ في حين تم نقل الأب وطفلين إلى غرف التنويم في أجنحة غرف كورونا واستقرار حالتهم صحيًّا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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