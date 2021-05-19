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كورونا.. 75445 إصابة جديدة بالبرازيل و17210 في فرنسا و1169 بمصر

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كورونا.. 75445 إصابة جديدة بالبرازيل و17210 في فرنسا و1169 بمصر كورونا.. 75445 إصابة جديدة بالبرازيل و17210 في فرنسا و1169 بمصر
خلال الـ 24 ساعة الماضية

كورونا.. 75445 إصابة جديدة بالبرازيل و17210 في فرنسا و1169 بمصر

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الثلاثاء، تسجيل 75445 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2513 وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت بيانات الوزارة تسجيل البرازيل 15.73 مليون إصابة منذ بدء الجائحة، بينما بلغ عدد الوفيات الرسمي 439050.

فرنسا

سجّلت فرنسا 17210 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و187 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية، أمس، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5.898.347 إصابة، في حين بلغ مجموع الوفيات 108069 وفاة منذ تفشي الجائحة في البلاد.

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 1169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 248078 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 182693 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 14441 حالة بعد تسجيل 53 وفاة جديدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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