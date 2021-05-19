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شاهد.. مستشفى وادي الدواسر ينقل ردود مَنْ تلقَّوا اللقاح ضد كورونا

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شاهد.. مستشفى وادي الدواسر ينقل ردود مَنْ تلقَّوا اللقاح ضد كورونا شاهد.. مستشفى وادي الدواسر ينقل ردود مَنْ تلقَّوا اللقاح ضد كورونا
أكد أهمية إسراع جميع أفراد المجتمع للتطعيم وحماية أنفسهم من الوباء

شاهد.. مستشفى وادي الدواسر ينقل ردود مَنْ تلقَّوا اللقاح ضد كورونا

(تصوير:محمد الحزيمي): نشر مستشفى وادي الدواسر العام عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر توعويًّا بعنوان "اللقاح.. فعل يُروى.. وهدف يُرى"؛ لحث المواطنين والمقيمين في على أهمية إسراع جميع أفراد المجتمع للتطعيم وحماية أنفسهم من وباء كورونا المستجد.

وتفصيلاً، تم تصوير الفيديو التوعوي في مركز لقاحات وادي الدواسر بصحي نزوى تزامنًا مع تجاوُز عدد جرعات لقاح المستجد المعطاة في السعودية الـ12 مليون جرعة.

وقامت إدارة العلاقات العامة بالمستشفى بسؤال مجموعة من الذين أخذوا اللقاح: لماذا بادرت بأخذ اللقاح؟ وجاءت إجاباتهم على النحو الآتي: "مناعتنا في أخذ اللقاح"، و"لتستمر الحياة بطبيعتها"، و"المسؤولية جماعية ولا مجال للأنانية"، و"للوصول إلى بر الأمان"، و"يغيرنا للأفضل"، و"لا وقت للانتظار.. اللقاح آمن"، و"الجميع مسؤول عن الجميع"، و"تعاون وتضامن"، و"لأن اللقاح طريق التعافي"، و"يدًا بيد.. نتعافى"، و"الفائز هو نحن والوطن".

ويأتي هذا في إطار جهود مستشفى وادي الدواسر في تكثيف جهوده، وبث رسائله التوعوية عبر حساباته في مواقع التواصل كافة للتصدي لفيروس كورونا، وتعريف أفراد المجتمع بطرق الوقاية منه حفاظًا على سلامتهم وصحتهم، وحماية ووقاية المجتمع بشكل عام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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