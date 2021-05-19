الأخضر يجري أولى تدريباته بمعسكر الرياض تحضيراً لكأس آسيا

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أجرى المنتخب السعودي تحت 20 عاماً لكرة القدم، أمس الثلاثاء أولى تدريباته ضمن تجمعه بالعاصمة الرياض والذي يسبق المغادرة إلى المعسكر الإعدادي في كرواتيا، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 20 عاماً 2023.

وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء أمس على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد، بدأت بمران على التمرير، أعقبه مران الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين مصغّرة.

ويواصل المنتخب السعودي مساء اليوم الأربعاء تدريباته على ملعب نادي الرياض.

الجدير بالذكر أن هذا المعسكر يعدّ الأول، ضمن خطة إعداد طويلة المدى اشتملت على 5 تجمعات استكشافية، تليها عدة معسكرات إعدادية، وذلك تحضيراً لكأس آسيا تحت 20 عاماً 2023.