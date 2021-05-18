أخبار عاجلة

هل يطرأ تغيير بالموقف الدولي تجاه نظام الأسد بعد الانتخابات؟ -
الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف المنطقة الجنوبية بالسعودية بطائرة مفخخة -
4 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق "الحوثي" طائرة مفخخة باتجاه المملكة -
سبيل واحد لتنتهي.. قلق سلالات "كورونا" الهندية والبريطانية يغزو أوروبا -
استشاري "خلايا جذعية": استخلاصها معقّد وعملياتها دقيقة وفيها خطورة على المريض -
"منصة صواريخ" في بغداد.. الأمن يضبط والتوتر مع "الحشد" يلقي بظلاله -
بشعار "بحضوركم نقدر".. القادسية يفتح الملعب لجماهيره بالمجان -
الملالي منصة ابتزاز لدول الجوار.. اليمن تحث أمريكا على وقف تسليح الحوثيين -
اتحاد الطائرة يطلق مشروعه الوطني لتطوير "المدربين الوطنيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

" للكهرباء" : اكتمال ربط وتشغيل مشروع "واحة مدن- الجوف " بالشبكة الكهربائية

Print
"السعودية للكهرباء" : اكتمال ربط وتشغيل مشروع "واحة مدن- الجوف " بالشبكة الكهربائية " للكهرباء" : اكتمال ربط وتشغيل مشروع "واحة مدن- الجوف " بالشبكة الكهربائية

أعلنت الشركة للكهرباء عن اكتمال ربط وتشغيل مشروع "واحة مدن- الجوف "؛ التابع للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، في الجوف، بالشبكة الكهربائية، وتشغيل خط الربط الكهربائي الرئيس للمشروع لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروع.
وأوضحت الشركة أن عملية الربط تمت بالتنسيق مع وزارة الطاقة، وإمارة منطقة الجوف، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، مبينة أن ربط "واحة مدن- الجوف " بالشبكة الكهربائية سيُعزز تقديم خدمة كهربائية ذات موثوقية عالية، الأمر الذي سيدعم تطور المنطقة والتنمية المستدامة والاستثمارات فيها، كما سينعكس إيجاباً على قدرة الشركة على خدمة المشتركين بكفاءة وجودة عاليتين، وفق أرقى المعايير العالمية.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، قد وجّه الشركة السعودية للكهرباء إلى سرعة ربط "واحة مدن- الجوف" كهربائياً، بعد الاجتماع بينه وبين صاحب السمو الملكي، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز؛ أمير منطقة الجوف، الذي استعرضا فيه مشروعات الطاقة في المنطقة، وذلك أثناء زيارة سموه منطقة الجوف، خلال شهر شعبان الماضي، حيث شهد افتتاح مشروع سكاكا للطاقة الشمسية، واطّلع على سير العمل في مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح.
وأكّدت الشركة السعودية للكهرباء أنها سوف تقوم باستكمال تشغيل الشبكة الداخلية لمشروع "واحة مدن- الجوف "، بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، بعد إكمال الاختبارات اللازمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف المنطقة الجنوبية بالسعودية بطائرة مفخخة

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف المنطقة الجنوبية بالسعودية بطائرة مفخخة

لجنة الصداقة البرلمانية بـ"الشورى" تجتمع مع سفير السعودية المعينة في السويد

لجنة الصداقة البرلمانية بـ"الشورى" تجتمع مع سفير السعودية المعينة في السويد

السعودية.. لص يسرق سيارة بداخلها امرأة

السعودية.. لص يسرق سيارة بداخلها امرأة

وزير الدفاع اليمني يثمن دعم السعودية وإسنادها الكبير للعمليات القتالية ضد المتمردين الحوثيين

وزير الدفاع اليمني يثمن دعم السعودية وإسنادها الكبير للعمليات القتالية ضد المتمردين الحوثيين