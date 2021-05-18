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"هيئة الرياض" تختتم مشاركتها في فعاليات إجازة عيد الفطر

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عبر تفعيل فرقها الميدانيَّة بالأسواق والمتنزهات والأماكن العامَّة

اختتم فرع الرئاسة العامَّة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض مشاركته الفاعلة في فعاليات إجازة عيد الفطر المبارك ١٤٤٢هـ ، عبر تفعيل عمل الفرق الميدانيَّة في الأسواق والمتنزهات والأماكن العامَّة في كل المحافظات والمراكز التابعة بالمنطقة، حيث تم تكليف عددٍ كافٍ من الأعضاء الميدانيين في جميع المواقع.

وتفصيلاً ..تولى أعضاء "الهيئة" مهام التوعية والتوجيه، ومعايدة الموجودين في مواقع الاحتفالات عبر توزيع الهدايا والحلوى على الأطفال والعائلات ابتهاجًا بالعيد وفق الإجراءات الاحترازية.

فيما حرص رجال "الهيئة" على دعم رجال الأمن البواسل من خلال زيارة بعضهم وإهدائهم هدايا تذكارية بهذه المناسبة.

يُشار إلى أن خطة فرع "الهيئة" في منطقة الرياض في العيد راعت انسجام الأداء الميداني مع كثافة الحركة التي تشهدها المتنزهات وأماكن الترفيه وساحات الاحتفالات، والتعاون البناء مع الجهات المعنية بالاحتفالات. وتأتي هذه الأنشطة ضمن البرامج التوعوية التي يقوم بها فرع منطقة الرياض بمتابعة من فضيلة مدير عام الفرع الشيخ عبدالله الشبانات وفق توجيهات معالي الرئيس العام الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله السند لخدمة الدين والوطن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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