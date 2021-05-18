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"الجدعان": المملكة لديها علاقات إستراتيجية وشراكة متينة مع الدول الإفريقية

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خلال مشاركته في قمة تمويل اقتصاديات إفريقيا بباريس

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ممثلاً للمملكة العربية في قمة تمويل اقتصاديات إفريقيا، وذلك بمشاركة وزير المالية محمد الجدعان، بالإضافة إلى الوفد السعودي الذي ضم عدداً من المسؤولين في وزارتي الخارجية والمالية، والمنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس اليوم.

وأكد وزير الخارجية، أن المملكة لديها علاقات إستراتيجية وشراكة متينة مع الدول الإفريقية، وتساهم في العديد من المشاريع التنموية والاقتصادية في القارة الإفريقية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، وتقدم العديد من المشاريع الإنسانية في إفريقيا عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ونوه بنتائج قمة تمويل اقتصاديات إفريقيا، مشيراً بأن المملكة مستمرة بالعمل مع شركائها لدعم كل ما من شأنه تعزيز النهضة التنموية والازدهار في الدول الإفريقية، كما تعمل المملكة على تعزيز هذه الشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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