شاهد.. مواطنون ومقيمون من مقصورة الطائرة السعودية ينوهون بجهود القيادة لمواجهة الجائحة

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عبر الأجواء بين السعودية ومصر.. موجهين الشكر لخادم الحرمين وولي العهد

نوه عددٌ من المواطنين والمقيمين بالجهود التي قدمتها المملكة في الحفاظ على صحة وسلامة الناس من فيروس كورونا، مؤكدين أن الإجراءات التي قدمتها السعودية أسهمت في جعلها من أكثر دول العالم أمانًا وقلة خسائر بشرية ومادية.

جاء ذلك في تصريحات لهم من مقصورة الطائرة خلال رحلة الخطوط السعودية 313 المتوجهة للقاهرة مساء اليوم الثلاثاء أجراها الزميل عبدالله العنزي، قدموا خلالها الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يجده المواطن والمقيم من خدمات تؤكد أنه وصحته من الأولويات.

ففي البداية قال أحمد الضوي "مشرف تربوي" مصري مقيم بالسعودية إن السعودية قدمت نموذجًا رائعًا في التصدي لجائحة كورونا وتقليل نسبة الإصابات، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها كانت محل تقدير قيادات عالمية فضلاً عن محلية.

من جهة أخرى، قال المواطن عبدالله بن مبارك الحريسن إن القيادة الرشيدة في المملكة تعودنا منها كل الحب والتقدير وما نجده من خدمات تتشارك في تقديمها مختلف أجهزة الدولة هي تتويج لهذه الرعاية الأبوية من القيادة الرشيدة.

وأكد المواطن علي المالكي بدوره أن جميع المسافرين على متن الطائرة ألسنتهم تلهج بالدعاء والثناء لقيادة المملكة على جهودها المتواصلة وغير المسبوقة للحفاظ على صحة الجميع وسلامتهم من جائحة كورونا، مؤكدًا أن عودة السفر وفق البروتوكولات الصحية لامس حاجة الناس.

فيما طالب "المالكي" شركات الطيران بتكثيف التوعية بمتطلبات الدول من شروط حتى لا يقع المسافرون في حرج، مشيرًا إلى موقف حدث له وهو عدم حصوله على الفحص الطبي من مركز معتمد ومختوم ما اضطره إلى تأخير الرحلة ليوم كامل وإعادة إصدار تذكرة جديدة.

وفي السياق ذاته، أشاد المواطن فيصل بن علي التويجري بمستوى الخدمات المقدمة في مجال التوعية والإرشاد في المطار وعند المغادرة وكذلك أثناء الرحلة، مشيرًا إلى أن الجميع يتفانى في بذل الجهد لتوعية المسافرين بالعمل وفق الاحترازات التي تضمن سلامة الجميع أثناء الرحلة.

وعبّروا في ختام حديثهم لـ"سبق" عن شكرهم لوزارة الصحة ووزارة الداخلية والخطوط السعودية وكل الأجهزة العاملة التي تقوم بدور كبير منذ بدء عودة الرحلات الدولية والتي أسهمت في انسيابية الخدمات وتميزها.

وكانت الخطوط السعودية، أمس (الاثنين)، استأنفت تشغيل رحلاتها الدولية بعد بدء سريان قرار رفع تعليق سفر المواطنين. وأكدت أنها ستسير كل أسبوع 153 رحلة مجدولة من الرياض، و178 رحلة من جدة، كما سيتم استئناف أولى الرحلات الدولية المغادرة من المملكة من الرياض إلى حيدر آباد. أما أولى رحلاتها الدولية القادمة فستكون من القاهرة إلى الرياض ومن جاكرتا إلى جدة. وأكدت الخطوط استعدادها لتشغيل وتسيير رحلاتها إلى 71 محطة من أصل 95 محطة، منها 28 وجهة داخلية، و43 وجهة دولية.