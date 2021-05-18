بشعار "تقدير ووفاء".. "صحة الطائف" تكرم حراس الأمن

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لجهودهم وتميزهم بالسلوك الحسن مع المراجعين

نيابةً عن مدير الشؤون الصحية بالطائف، كرم المساعد للخدمات العلاجية الدكتور فؤاد الثبيتي اليوم الثلاثاء حراس اﻷمن بالمديرية، حيث قدم لهم هدايا وذلك نظيراً لجهودهم المبذولة في مجال عملهم وتميزهم بالسلوك الحسن مع المراجعين والانضباط في المداومة على العمل.

وأكد الدكتور الثبيتي أثناء الاجتماع بحراس الأمن على أهمية دعم المتميزين لما له من أثر إيجابي عليهم وتشجيعهم لتقديم أفضل ما لديهم من عمل، مثنياً على دور الفرق الأمنية وأهميته في تنظيم العمل بالمنشأة وحمايتها.

وعبر حراس الأمن عن شكرهم لهذا التكريم والدعم من قبل مدير الشؤون الصحية.