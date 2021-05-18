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الأهلي يقاضي إحدى الشركات لنشرها عبارات مسيئة للكيان

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الأهلي يقاضي إحدى الشركات لنشرها عبارات مسيئة للكيان الأهلي يقاضي إحدى الشركات لنشرها عبارات مسيئة للكيان
العويس ينضم لقائمة الفريق تأهبًا لمواجهة الهلال

الأهلي يقاضي إحدى الشركات لنشرها عبارات مسيئة للكيان

قررت إدارة النادي الأهلي اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية كافة تجاه إحدى الشركات التي نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عبارات مسيئة تجاه الكيان الأهلاوي، التي لا تمت للروح الرياضية أو الأخلاق بصلة.

من جهة أخرى، غادرت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي إلى الرياض تأهبًا لمواجهة الهلال غدًا الأربعاء في قمة مباريات الجولة الـ28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وتقدم محمد العويس حارس المرمى بعثة فريقه المغادرة إلى الرياض.

وغاب العويس عن فريقه في الجولتين الماضيتين أمام التعاون والقادسية بسبب إصابته في مفصل اليد، وكان آخر ظهور له أمام الدحيل القطري في ختام دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2021.

وشهدت القائمة التي ضمها الروماني ريجكامب مدرب الفريق عددًا من الأسماء الشابة التي ينوي الاعتماد عليها في المباراة، إضافة إلى السوري عمر السومة الذي تعرض إلى إصابة في الجولة الماضية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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