أخبار عاجلة

4 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق "الحوثي" طائرة مفخخة باتجاه المملكة -
سبيل واحد لتنتهي.. قلق سلالات "كورونا" الهندية والبريطانية يغزو أوروبا -
استشاري "خلايا جذعية": استخلاصها معقّد وعملياتها دقيقة وفيها خطورة على المريض -
"منصة صواريخ" في بغداد.. الأمن يضبط والتوتر مع "الحشد" يلقي بظلاله -
بشعار "بحضوركم نقدر".. القادسية يفتح الملعب لجماهيره بالمجان -
الملالي منصة ابتزاز لدول الجوار.. اليمن تحث أمريكا على وقف تسليح الحوثيين -
اتحاد الطائرة يطلق مشروعه الوطني لتطوير "المدربين الوطنيين" -
16 وفاة و841 إصابة بفيروس كورونا في الأردن -
"العيسى" يدعو القادمين للسياحة والزيارة لإضافة مخاطر كورونا لوثائق التأمين السارية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"بلاغات العنف الأسري" يرصد حالة الطفل المعنّف المتداولة بشبكات التواصل

Print
"بلاغات العنف الأسري" يرصد حالة الطفل المعنّف المتداولة بشبكات التواصل "بلاغات العنف الأسري" يرصد حالة الطفل المعنّف المتداولة بشبكات التواصل
أكد أنه ينسق مع الجهات ذات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة

كشف مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم الثلاثاء، أنه تابَعَ البلاغ المتداول بشبكات التواصل الاجتماعي حول تَعرّض طفل للعنف من قبل أسرته وقام برصد الحالة.

وتفصيلاً، قال المركز عبر حسابه في تويتر إنه ‏إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول طفل يتعرض للعنف من قبل أسرته، نود التوضيح بأنه تم رصد الحالة وجارٍ التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة.

يذكر أن مركز بلاغات العنف الأسري ‏يخدم جميع المواطنين والمقيمين في كافة مناطق المملكة من خلال قنوات التواصل الرسمية: الرقم المجاني 1919 - والصفحة الرسمية في تويتر ‎@HRSD_1919 و‏يستقبل بلاغات العنف الأسري، حالات العنف الجسدي، النفسي، الجنسي، اللفظي، الإهمال، كما يقدم الاستشارات للمتصلين عبر الرقم المجاني 1919 .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
4 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

4 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق "الحوثي" طائرة مفخخة باتجاه المملكة

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق "الحوثي" طائرة مفخخة باتجاه المملكة

سبيل واحد لتنتهي.. قلق سلالات "كورونا" الهندية والبريطانية يغزو أوروبا

سبيل واحد لتنتهي.. قلق سلالات "كورونا" الهندية والبريطانية يغزو أوروبا

استشاري "خلايا جذعية": استخلاصها معقّد وعملياتها دقيقة وفيها خطورة على المريض

استشاري "خلايا جذعية": استخلاصها معقّد وعملياتها دقيقة وفيها خطورة على المريض