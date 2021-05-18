أخبار عاجلة

4 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق "الحوثي" طائرة مفخخة باتجاه المملكة -
سبيل واحد لتنتهي.. قلق سلالات "كورونا" الهندية والبريطانية يغزو أوروبا -
استشاري "خلايا جذعية": استخلاصها معقّد وعملياتها دقيقة وفيها خطورة على المريض -
"منصة صواريخ" في بغداد.. الأمن يضبط والتوتر مع "الحشد" يلقي بظلاله -
بشعار "بحضوركم نقدر".. القادسية يفتح الملعب لجماهيره بالمجان -
الملالي منصة ابتزاز لدول الجوار.. اليمن تحث أمريكا على وقف تسليح الحوثيين -
اتحاد الطائرة يطلق مشروعه الوطني لتطوير "المدربين الوطنيين" -
16 وفاة و841 إصابة بفيروس كورونا في الأردن -
"العيسى" يدعو القادمين للسياحة والزيارة لإضافة مخاطر كورونا لوثائق التأمين السارية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المغرب يستدعي سفيرته في إسبانيا للتشاور بعد تدفق المهاجرين على سبتة

Print
المغرب يستدعي سفيرته في إسبانيا للتشاور بعد تدفق المهاجرين على سبتة المغرب يستدعي سفيرته في إسبانيا للتشاور بعد تدفق المهاجرين على سبتة
مدريد أعربت عن استيائها من دخولهم الجماعي

المغرب يستدعي سفيرته في إسبانيا للتشاور بعد تدفق المهاجرين على سبتة

استدعى المغرب سفيرته لدى إسبانيا للتشاور، اليوم (الثلاثاء) في أعقاب تدفق آلاف المهاجرين على جيب سبتة الإسباني.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية المغربية: "تم استدعاء السفيرة للتشاور وهي عائدة فورًا إلى المغرب"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وكانت وزيرة خارجية إسبانيا أرانتشا جونزاليث لايا، قد أبلغت السفيرة المغربية في وقت سابق اليوم بعد استدعائها، برفض واستياء بلادها من الدخول الجماعي للمهاجرين من المغرب إلى جيبها في سبتة.

ويأتي ذلك التحرك بعدما احتجت الرباط على قرار إسبانيا استضافة إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو، التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية التي يسيطر عليها المغرب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
4 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

4 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق "الحوثي" طائرة مفخخة باتجاه المملكة

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق "الحوثي" طائرة مفخخة باتجاه المملكة

سبيل واحد لتنتهي.. قلق سلالات "كورونا" الهندية والبريطانية يغزو أوروبا

سبيل واحد لتنتهي.. قلق سلالات "كورونا" الهندية والبريطانية يغزو أوروبا

استشاري "خلايا جذعية": استخلاصها معقّد وعملياتها دقيقة وفيها خطورة على المريض

استشاري "خلايا جذعية": استخلاصها معقّد وعملياتها دقيقة وفيها خطورة على المريض