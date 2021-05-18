أخبار عاجلة

4 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق "الحوثي" طائرة مفخخة باتجاه المملكة -
سبيل واحد لتنتهي.. قلق سلالات "كورونا" الهندية والبريطانية يغزو أوروبا -
استشاري "خلايا جذعية": استخلاصها معقّد وعملياتها دقيقة وفيها خطورة على المريض -
"منصة صواريخ" في بغداد.. الأمن يضبط والتوتر مع "الحشد" يلقي بظلاله -
بشعار "بحضوركم نقدر".. القادسية يفتح الملعب لجماهيره بالمجان -
الملالي منصة ابتزاز لدول الجوار.. اليمن تحث أمريكا على وقف تسليح الحوثيين -
اتحاد الطائرة يطلق مشروعه الوطني لتطوير "المدربين الوطنيين" -
16 وفاة و841 إصابة بفيروس كورونا في الأردن -
"العيسى" يدعو القادمين للسياحة والزيارة لإضافة مخاطر كورونا لوثائق التأمين السارية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الجيش اللبناني يعثر على 7 منصات لإطلاق الصواريخ جنوب البلاد

Print
الجيش اللبناني يعثر على 7 منصات لإطلاق الصواريخ جنوب البلاد الجيش اللبناني يعثر على 7 منصات لإطلاق الصواريخ جنوب البلاد
بيّن أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف قرى عدة بقصف مدفعي

الجيش اللبناني يعثر على 7 منصات لإطلاق الصواريخ جنوب البلاد

عثرت دورية للجيش اللبناني اليوم الثلاثاء على 6 منصات إطلاق صواريخ فارغة، ومنصة مجهزة بصاروخ، في بلدة الهبارية بجنوب لبنان.

وأوضحت قيادة الجيش في بيان نقلته "فرانس24" أن قرى عدة في منطقتَي الهبارية وكفر شوبا تعرضت أمس لقصف مدفعي مصدره مدفعية العدو الإسرائيلي، وقد أُحصي سقوط 10 قذائف متفجرة و7 قذائف مضيئة.

وأطلق مجهولون صواريخ عدة من جنوب لبنان ليلة أمس، ورد الاحتلال الإسرائيلي بقصف مرتفعات كفر شوبا في جنوب لبنان.

واتصل رئيس بعثة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل"، اللواء ستيفانو ديلكول، بالأطراف المعنيين، وحضهم على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.للجيش اللبناني إطلاق الصواريخ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
4 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

4 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق "الحوثي" طائرة مفخخة باتجاه المملكة

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق "الحوثي" طائرة مفخخة باتجاه المملكة

سبيل واحد لتنتهي.. قلق سلالات "كورونا" الهندية والبريطانية يغزو أوروبا

سبيل واحد لتنتهي.. قلق سلالات "كورونا" الهندية والبريطانية يغزو أوروبا

استشاري "خلايا جذعية": استخلاصها معقّد وعملياتها دقيقة وفيها خطورة على المريض

استشاري "خلايا جذعية": استخلاصها معقّد وعملياتها دقيقة وفيها خطورة على المريض