أخبار عاجلة

4 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق "الحوثي" طائرة مفخخة باتجاه المملكة -
سبيل واحد لتنتهي.. قلق سلالات "كورونا" الهندية والبريطانية يغزو أوروبا -
استشاري "خلايا جذعية": استخلاصها معقّد وعملياتها دقيقة وفيها خطورة على المريض -
"منصة صواريخ" في بغداد.. الأمن يضبط والتوتر مع "الحشد" يلقي بظلاله -
بشعار "بحضوركم نقدر".. القادسية يفتح الملعب لجماهيره بالمجان -
الملالي منصة ابتزاز لدول الجوار.. اليمن تحث أمريكا على وقف تسليح الحوثيين -
اتحاد الطائرة يطلق مشروعه الوطني لتطوير "المدربين الوطنيين" -
16 وفاة و841 إصابة بفيروس كورونا في الأردن -
"العيسى" يدعو القادمين للسياحة والزيارة لإضافة مخاطر كورونا لوثائق التأمين السارية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

لحظة إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل ..

Print
لحظة إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل .. بالفيديو لحظة إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل ..

جي بي سي نيوز :- انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع يظهر إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه الجليل في الشمال الإسرائيلي.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قال في تغريدة عبر "تويتر" إنه "متابعة للإنذارات في بلدة مسكاف عام على الحدود اللبنانية فالحديث عن رصد إطلاق 6 قذائف من داخللبنان سقطت كما يبدو داخل الأراضي اللبنانية".

وأضاف أنه "ردا على ذلك قامت المدفعية الإسرائيلية بإطلاق نيرانها نحو مصادر النيران".

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى صدور تعليمات بفتح الملاجئ في البلدات الإسرائيلية الحدودية مع لبنان.

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
"فلكية جدة" توضح حقيقة فيديو "قمر القطب الشمالي"

"فلكية جدة" توضح حقيقة فيديو "قمر القطب الشمالي"

فيديو مرعب.. شاهد مزحة رصاصة في الرأس التي انتهت بكارثة

فيديو مرعب.. شاهد مزحة رصاصة في الرأس التي انتهت بكارثة

فيديو مرعب.. شاهد مزحة رصاصة في الرأس التي انتهت بكارثة

فيديو مرعب.. شاهد مزحة رصاصة في الرأس التي انتهت بكارثة

بالفيديو .. شاهد رسالة وزير السياحة الأردني للسعوديين ويكشف عن توقيت العودة للحياة الطبيعية

بالفيديو .. شاهد رسالة وزير السياحة الأردني للسعوديين ويكشف عن توقيت العودة للحياة الطبيعية