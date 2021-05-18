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في بيانها اليوم.. "‏الصحة" توجه إرشادات ونصائح للمسافرين

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في بيانها اليوم.. "‏الصحة" توجه إرشادات ونصائح للمسافرين في بيانها اليوم.. "‏الصحة" توجه إرشادات ونصائح للمسافرين
بلغ عدد الحالات النشطة 8078 منها 1384 حرجة

في بيانها اليوم..

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1047 حالة مؤكدة وتعافي 847 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 8078 حالة منها 1384 حالة حرجة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 435027، وحالات التعافي 419761 حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 14 حالة، ليصل الإجمالي إلى 7188 حالة، كما تم إجراء 73933 فحصاً مخبرياً.

ووجهت "الصحة" إرشادات ونصائح للمسافرين نشرتها عبر حسابها في "تويتر"؛ تضمنت التأكيد على أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية وتجهيز حقيبة السفر بما يُعين على اتباع الاحترازات الوقائية مع الحرص على إحضار معقم كحولي/ كمامات إضافية/ تجهيز أدوات شخصية خاصة (مخدة أو مسند رقبة - بطانية)/ إعداد وجبات خفيفة/ تجهيز أدوات الطعام ذات الاستخدام الواحد/ عدم مشاركة أغراضك الشخصية مع الغير.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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