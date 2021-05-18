"الجبير" يستقبل وفداً من مركز الحوار الإنساني ويستعرض جهود المملكة

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أكد حرصها على تعزيز ثقافة السلام والتسامح ومحاربة الإرهاب والعنف والتطرف

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وفداً من مركز الحوار الإنساني الذي يزور المملكة حالياً.

وجرى خلال اللقاء، استعراض دور المملكة على الصعيد الإنساني وحرصها على كل ما من شأنه تعزيز ثقافة السلام والتسامح ومحاربة الإرهاب والعنف والتطرف ونشر الحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة.

كما استعرض الجهود الإنسانية والتنموية التي تبذلها المملكة على المستوى الإقليمي والدولي، ومساهمتها الإنسانية في اليمن وغيرها من الدول.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية المكلف الدكتور عادل بن حسن العمراني.وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير