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ردًا على وزير خارجية لبنان.. تستنكر الإساءات المشينة تجاهها وشعبها ومجلس التعاون

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ردًا على وزير خارجية لبنان.. السعودية تستنكر الإساءات المشينة تجاهها وشعبها ومجلس التعاون ردًا على وزير خارجية لبنان.. تستنكر الإساءات المشينة تجاهها وشعبها ومجلس التعاون
تصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين

ردًا على وزير خارجية لبنان.. السعودية تستنكر الإساءات المشينة تجاهها وشعبها ومجلس التعاون

إشارة إلى التصريحات المسيئة لوزير خارجية الجمهورية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة خلال مقابلة تلفزيونية، والتي تطاول فيها على المملكة وشعبها، أعربت وزارة الخارجية عن تنديدها واستنكارها الشديدين لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات مشينة تجاه المملكة و شعبها ودول مجلس التعاون الخليجية الشقيقة.
وأكدت مجددًا على أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

ونظرًا لما قد يترتب على تلك التصريحات المشينة من تبعات على العلاقات بين البلدين الشقيقين؛ فقد استدعت الوزارة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة من وزير الخارجية اللبناني، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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