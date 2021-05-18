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جوازات مطار أبها.. دعم بطاقم بشري وتقني لإنهاء إجراءات السفر بكل يسر وسهولة

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"العجمي": وضع العلامات الإرشادية اللازمة وتوضيح مسار كاونترات السفر تضمن التباعد

جوازات مطار أبها.. دعم بطاقم بشري وتقني لإنهاء إجراءات السفر بكل يسر وسهولة

كشف مدير جوازات منطقة عسير المكلف العميد عبدالهادي العجمي عن جاهزية جوازات مطار أبها واستعدادها لاستقبال المسافرين ممن تنطبق شروط السفر بحقهم بعد قرار رفع تعليق سفر المواطنين بشكل كامل ابتداء من من صباح يوم الاثنين 5 شوال.

وأوضح العميد "العجمي" أن صالات المغادرة والقدوم الدولية تم دعمها بطاقم بشري وتقني لإنهاء إجراءات المسافرين بكل يسر وسهولة ودون تأخير، وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة، حيث تم وضع العلامات الإرشادية اللازمة، وتوضيح مسار كاونترات السفر تضمن التباعد والالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بمتابعة مباشرة ومستمرة من مدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى، لافتاً إلى أن أول رحلة دولية مغادرة من مطار أبها كانت صباح هذا اليوم الثلاثاء، متجهةً لجمهورية العربية الشقيقة.

جوازات مطار أبها.. دعم بطاقم بشري وتقني لإنهاء إجراءات السفر بكل يسر وسهولة

جوازات مطار أبها.. دعم بطاقم بشري وتقني لإنهاء إجراءات السفر بكل يسر وسهولة

جوازات مطار أبها.. دعم بطاقم بشري وتقني لإنهاء إجراءات السفر بكل يسر وسهولة

جوازات مطار أبها.. دعم بطاقم بشري وتقني لإنهاء إجراءات السفر بكل يسر وسهولة

جوازات مطار أبها

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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