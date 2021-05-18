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اتهم حكومته بـ"نهب الدولة".. أقوى منافسي "أردوغان" يشكّل حزباً جديداً

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اتهم حكومته بـ"نهب الدولة".. أقوى منافسي "أردوغان" يشكّل حزباً جديداً اتهم حكومته بـ"نهب الدولة".. أقوى منافسي "أردوغان" يشكّل حزباً جديداً
"إنجه" قال: سنغير تركيا ولا نثق في السلطات الحالية

اتهم حكومته بـ

أعلن محرم إنجه أكبر منافسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انتخابات 2018، اليوم (الثلاثاء) عن تشكيل حزب جديد يعتزم قيادته في الحملة المقبلة.

وقال "إنجه" أمام تجمع في الهواء الطلق ضم أنصاره في أنقرة: "سوف نغيّر تركيا، ولا يمكن الوثوق بالسلطات الحالية في تقديم حل واحد لمشكلات بلدنا"، وفقاً لـ"فرانس 24".

ومثّل "إنجه" حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، وحصل على 30.64 بالمائة من الأصوات، وخسر أمام "أردوغان"، الذي نال 52.6 بالمائة في الانتخابات الأخيرة.

ونجح "إنجه" الخطيب المفوه يومها في تشكيل قاعدة مؤيدين قوية رغم الإعلان عن الانتخابات المبكرة قبل أشهر قليلة على تنظيمها، لكن السياسي البالغ 56 عاماً اختلف مع قادة الحزب، وخسر معركة قيادة الحزب اليساري أمام كمال كيليشدار أوغلو.

ولم يُخْفِ "إنجه" طموحاته السياسية منذ أدائه القوي في 2018، وروج لنموذجه القومي العلماني في جولة في أنحاء البلاد أطلق عليها "حركة الوطن في 1000 يوم" في 2020.

وكشف عن اسم حزبه الجديد وهو "حزب الوطن"، واتهم حكومة "أردوغان" بـ"نهب الدولة".

ويتوقع إجراء الانتخابات الرئاسية التالية في يونيو 2023.


وتراجعت نسبة التأييد لـ"أردوغان" منذ 2018؛ بسبب الانخفاض الكبير في سعر صرف العملة الوطنية والنسبة المرتفعة لمعدلات البطالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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