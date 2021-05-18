إصابة توني كروس لاعب وسط ريال مدريد بفيروس كورونا

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أعلن نادي ريال مدريد أمس الاثنين، إصابة لاعب خط وسطه توني كروس بفيروس كورونا قبل أقل من أسبوع على خوض الفريق آخر مباراة في الدوري الإسباني.

ويتوقع أن يغيب اللاعب الألماني عن مباراة فريقه الحاسمة أمام فياريال السبت المقبل، عندما يحتاج ريال مدريد إلى الفوز للحفاظ على آماله في الدفاع عن لقب الدوري.

يحتل النادي الملكي المركز الثاني في ترتيب الدوري بإحدى وثمانين نقطة، متخلفا عن أتليتيكو مدريد متصدر الترتيب بفارق نقطتين.

كان كروس تغيب بالفعل عن مباراة الفريق أمام أتلتيك بلباو أمس الأحد، والتي فاز فيها الريال بواقع هدف مقابل لا شيء، ليبقى في المنافسة على اللقب.

لم يشارك كروس في المباراة لأنه كان يخضع للعزل الصحي بعد مخالطته لشخص مصاب بكوفيد-19.

وقال النادي الملكي إن كروس ظل قيد العزل منذ الجمعة.

وكالات