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هبطت الطماطم.. صادم يكشف ما فعله مزارعو الهند

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هبطت أسعار الطماطم.. فيديو صادم يكشف ما فعله مزارعو الهند هبطت الطماطم.. صادم يكشف ما فعله مزارعو الهند
أصبح كل 10 كيلوجرامات تباع بأقل من 4.5 ريالات

هبطت أسعار الطماطم.. فيديو صادم يكشف ما فعله مزارعو الهند

هبطت الطماطم في الهند حتى أصبح كل 10 كيلوجرامات تُباع بأقل من يورو واحد " 4.5 ريالات سعودية".. وكشف صادم ما فعله المزارعون لمواجهة تدني أسعار بضاعتهم.

وحسب موقع "إيتم فيكسر" للفيديو؛ ففي يوم 16 مايو الجاري، تم التقاط فيديو صادم في مدينة كريشنا جيري بولاية تاميل نادو، جنوبي الهند.

ويُظهر الفيديو شاحنة متصلة بجرار زراعي تحمل كمية كبيرة من الطماطم الناضجة وهي تقف على ضفاف بحيرة بالمدينة، وفجأة يبدأ السائق في رفع صندوق الشاحنة ليسقط محصول الطماطم في النهر.

وحسب وسائل إعلام محلية؛ فإن مزارعي الهند يقومون بالتخلص من أطنان من محصول الطماطم بسبب الانخفاض الشديد في أسعارها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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