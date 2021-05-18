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"منصة صواريخ" في بغداد.. الأمن يضبط والتوتر مع "الحشد" يلقي بظلاله
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الجمعة 28 مايو 2021 07:01 مساءً
بشعار "بحضوركم نقدر".. القادسية يفتح الملعب لجماهيره بالمجان
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الجمعة 28 مايو 2021 07:01 مساءً
الملالي منصة ابتزاز لدول الجوار.. اليمن تحث أمريكا على وقف تسليح الحوثيين
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الجمعة 28 مايو 2021 07:01 مساءً
اتحاد الطائرة يطلق مشروعه الوطني لتطوير "المدربين الوطنيين"
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الجمعة 28 مايو 2021 06:44 مساءً
16 وفاة و841 إصابة بفيروس كورونا في الأردن
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الجمعة 28 مايو 2021 06:31 مساءً
"العيسى" يدعو القادمين للسياحة والزيارة لإضافة مخاطر كورونا لوثائق التأمين السارية
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الجمعة 28 مايو 2021 06:28 مساءً
إنجازات ومعوقات "المظالم" و"الأمر بالمعروف" في اجتماع لـ"الشورى"
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الجمعة 28 مايو 2021 06:28 مساءً
بمشاركة 30 لاعبًا.. جدة تحتضن معسكر الأخضر
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الجمعة 28 مايو 2021 06:28 مساءً
وزير الرياضة يهنئ "الفيصلي" بمناسبة تحقيقه كأس الملك
-
الجمعة 28 مايو 2021 06:28 مساءً
ما قبل الاعتقال.. حكومة "أردوغان" تلوح بتجريد 11 نائبًا من حصانتهم!
-
الجمعة 28 مايو 2021 06:28 مساءً
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فيديو اليوم السابع
الرئيس السيسي يشارك بقمة الاقتصاديات الأفريقية المنعقدة بباريس
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 18 مايو 2021 12:40 مساءً
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