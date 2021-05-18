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ضبط 4 مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة بالرياض

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ضبط 4 مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة بالرياض ضبط 4 مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة بالرياض
الأمن البيئي: تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية

ضبط 4 مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة بالرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مخالفين لنظام البيئة، يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، أنه تم ضبط جرافة و(3) شاحنات تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسية اليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية.

وحث الرائد "المالكي" الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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