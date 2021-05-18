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باستهداف المنازل والشقق السكنية..  "العدوان الإسرائيلي" يتواصل على غزة لليوم الـ 9

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باستهداف المنازل والشقق السكنية..  "العدوان الإسرائيلي" يتواصل على غزة لليوم الـ 9 باستهداف المنازل والشقق السكنية..  "العدوان الإسرائيلي" يتواصل على غزة لليوم الـ 9
أسفر عن ارتقاء 212 شهيداً وإصابة أكثر من 1400 أغلبيتهم من الأطفال والنساء

باستهداف المنازل والشقق السكنية.. 

واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شن سلسلة من الغارات استهدفت منازل وشققاً سكنية ومواقع وأراضي زراعية في مناطق متفرقة من مدينة غزة وبلدتَي جباليا وبيت لاهيا شمال القطاع.

وأوضحت مصادر فلسطينية، أن العدوان الإسرائيلي أسفر حتى اللحظة عن ارتقاء 212 شهيداً وإصابة أكثر من 1400 مواطن أغلبيتهم من الأطفال والنساء والعشرات منهم في حالة الخطر الشديد.

وأفادت مصادر محلية في غزة، بأن طائرات الاحتلال الحربية دمّرت موقعاً ومؤسسة مدنية وبعض الطرقات في محيط مجمع أنصار وقرب مسجد الكتيبة غرب مدينة غزة، ومنزلاً بالقرب من برج الإيطالي المدمّر سابقاً في حي النصر شمال المدينة، وفي حيي التفاح والشجاعية شرق المدينة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأضافت، أن طائرات الاحتلال شنّت اليوم، أكثر من خمسين غارة على منازل ومواقع ومنشآت مدنية في محيط أبراج الشيخ زايد وتلة قليبو وتل الزعتر في بلدة بيت لاهيا، وفي مناطق متفرقة من بلدة جباليا شمال القطاع، ما أدى إلى دمار كبير في الأماكن المستهدفة والمناطق المحيطة بها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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