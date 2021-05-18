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مفتي المملكة يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك من منسوبي الرئاسة

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مفتي المملكة يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك من منسوبي الرئاسة مفتي المملكة يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك من منسوبي الرئاسة
داعيًا الله جل جلاله أن يعيد هذه المناسبات السعيدة والوطن ينعم بالرخاء

مفتي المملكة يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك من منسوبي الرئاسة

استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتبه بالرئاسة العامة، اليوم، المهنئين بعيد الفطر المبارك من منسوبي الرئاسة.

وقدّم الجميع خلال حفل المعايدة الذي نظّمته إدارة العلاقات العامة والإعلام، التهاني للمفتي بهذه المناسبة، سائلين الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يعيده باليمن والخير والبركات.

وبادلهم التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعيًا الله جل جلاله أن يعيد علينا هذه المناسبات السعيدة والوطن ينعم بالرخاء والطمأنينة في ظل قيادته الحكيمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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