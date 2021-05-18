أخبار عاجلة

اتحاد الطائرة يطلق مشروعه الوطني لتطوير "المدربين الوطنيين" -
16 وفاة و841 إصابة بفيروس كورونا في الأردن -
"العيسى" يدعو القادمين للسياحة والزيارة لإضافة مخاطر كورونا لوثائق التأمين السارية -
إنجازات ومعوقات "المظالم" و"الأمر بالمعروف" في اجتماع لـ"الشورى" -
بمشاركة 30 لاعبًا.. جدة تحتضن معسكر الأخضر -
وزير الرياضة يهنئ "الفيصلي" بمناسبة تحقيقه كأس الملك -
ما قبل الاعتقال.. حكومة "أردوغان" تلوح بتجريد 11 نائبًا من حصانتهم! -
الفريق الركن تركي بن بندر يستقبل قائد القوات الجوية لدولة الإمارات -
"الجالوق" يشيد بما تضمنه لقاء وزير التعليم حول المشروع التطويري الكبير -
ماذا فعلت "كورونا" بأعضاء "برلمان الكونغو" ودائرة الرئيس؟! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"برنت" يصعد فوق الـ 70 دولاراً للمرة الأولى منذ 5 مارس الماضي

Print
"برنت" يصعد فوق الـ 70 دولاراً للمرة الأولى منذ 5 مارس الماضي "برنت" يصعد فوق الـ 70 دولاراً للمرة الأولى منذ 5 مارس الماضي
حالة من التفاؤل في الأسواق حيال زيادة الطلب على الخام في 2021

ارتفعت النفط، اليوم الثلاثاء، حيث صعد مزيج "برنت" إلى فوق مستوى 70 دولاراً للبرميل، وذلك في ظل حالة من التفاؤل في الأسواق حيال زيادة الطلب على الخام في 2021.

وقبل قليل، جرى تداول مزيج "برنت" فوق مستوى 70 دولاراً للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 05 مارس الماضي، وسجّل المزيج 70.10 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.92% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما صعد الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.91%، إلى 66.87 دولار للبرميل، وفقاً لبيانات موقع "بلومبرغ".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مختصون: ارتفاع الطلب وإيقاف "هيئة الرياض" إفراغ الأراضي لمدة تجاوزت عامًا ضاعف الأسعار في الرياض

مختصون: ارتفاع الطلب وإيقاف "هيئة الرياض" إفراغ الأراضي لمدة تجاوزت عامًا ضاعف الأسعار في الرياض

مختصون: ارتفاع الطلب وإيقاف "هيئة الرياض" إفراغ الأراضي لمدة تجاوزت عامًا ضاعف الأسعار في الرياض

مختصون: ارتفاع الطلب وإيقاف "هيئة الرياض" إفراغ الأراضي لمدة تجاوزت عامًا ضاعف الأسعار في الرياض

ارتفاع أسعار النفط بدعم من بيانات أمريكية

ارتفاع أسعار النفط بدعم من بيانات أمريكية

ارتفاع أسعار النفط بدعم من بيانات أمريكية

ارتفاع أسعار النفط بدعم من بيانات أمريكية