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"المنافذ البرية والجوية والبحرية" بتبوك تبدأ في استقبال المسافرين

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بمتابعة من أمير المنطقة مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

وسط منظومة خدمية متكاملة وبمتابعة من الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، بدأت أمس جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بالمنطقة في استقبال المسافرين، بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ كافة، اعتباراً من الساعة الواحدة صباح الإثنين، موجهاً جميع الجهات بتسهيل إجراءات المسافرين، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأنهت المنافذ في مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك، ومنفذ حالة عمار المحاذي للحدود الأردنية، وكذلك منفذ الدرة الحدودي، ومنفذ ميناء ضباء البحري، الاستعدادات والتجهيزات كافة التي وفرتها مختلف الجهات الحكومية التي تضمنت الدقة والمرونة في إنجاز إجراءات المسافرين مع تطبيق أعلى معايير السلامة والتقيد بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي ، وتوفير انسيابية الحركة للمسافرين.

وعبّر عدد من المسافرين عن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما وجدوه من خدمات وتسهيلات قُدمت لهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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