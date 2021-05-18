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جامعة الباحة تستقبل طلبات التسجيل للفصل الصيفي

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جامعة الباحة تستقبل طلبات التسجيل للفصل الصيفي جامعة الباحة تستقبل طلبات التسجيل للفصل الصيفي
اشترطت على الطلاب الراغبين أن يكونوا محصّنين

جامعة الباحة تستقبل طلبات التسجيل للفصل الصيفي

تستقبل جامعة الباحة -ممثلة في عمادة القبول والتسجيل- طلبات الراغبين في تسجيل مواد الفصل الصيفي للعام الجامعي 1441/ 1442هـ عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.

ودعت عمادة القبول والتسجيل طلاب وطالبات كليات الجامعة المتوقع تخرجهم خلال الفصل الصيفي هذا العام، إلى تسجيل موادهم عن طريق الخدمات الإلكترونية؛ حيث اعتمدت الجامعة الفصل الصيفي لهذا العام حضوريًّا، وحددت اليوم موعدًا للتسجيل؛ فيما سيتاح التسجيل للطلبة غير الخريجين يوم الخميس القادم وفق المقررات الدراسية والمقاعد الشاغرة المتاحة، وستكون الأولوية للدفعة 38 وما قبل.

واشترطت الجامعة على الطلاب والطالبات الراغبين في التسجيل للفصل الدراسي الصيفي أن يكونوا محصنين ضد بما لا يقل عن جرعة واحدة، ويكون إثبات التحصين بواسطة تطبيق "توكلنا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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