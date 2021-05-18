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مجموعة سليمان الحبيب الطبية تعايد منسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك

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مجموعة سليمان الحبيب الطبية تعايد منسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك مجموعة سليمان الحبيب الطبية تعايد منسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك
الحقباني ثمّن الجهود المبذولة من قِبَل الجميع للارتقاء بمستويات الأداء والجودة

مجموعة سليمان الحبيب الطبية تعايد منسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك

احتفت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بمنسوبيها، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وسط أجواء من الفرح والبهجة والسرور؛ حيث تم تبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة ناصر بن محمد الحقباني وعدد من موظفي المجموعة.

حيث هنّأ ناصر الحقباني منسوبي المجموعة بهذه المناسبة؛ مثمنًا الجهود المبذولة من قِبَل الجميع للارتقاء بمستويات الأداء وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية؛ مشيرًا إلى أن مثل هذه المناسبات تُعد فرصة لتنمية روح المحبة، ومد جسور الإخاء والمودة بين الزملاء، وتعزيز العلاقات الإنسانية بينهم.

كما عبّر الحقباني عن شكره وتقديره للأطقم الطبية والفنية والتمريضية والإدارية الذين يواصلون عملهم الليل والنهار ويؤدون جهودًا كبيرة من أجل إنقاذ حياة المرضى والمصابين، وتخفيف الآلام عنهم، وتقديم الرعاية اللازمة للحالات المرضية على مدار الساعة.

وقد عبّر عدد من منسوبي المجموعة عن سعادتهم وامتنانهم وتقديرهم على تلك اللفتة غير المستغربة من إدارة المجموعة، التي تحرص دومًا على الاحتفاء بمختلف الأنشطة المجتمعية وتنظيم حفلات المعايدة، وتهنئة الموظفين بالأعياد في جو تسوده المحبة ويعطره الإخاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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