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التفاؤل بتخفيف قيود الإغلاق يدفع بخام "برنت" لـ 70 دولاراً

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التفاؤل بتخفيف قيود الإغلاق يدفع بخام "برنت" لـ 70 دولاراً التفاؤل بتخفيف قيود الإغلاق يدفع بخام "برنت" لـ 70 دولاراً
مع تسريع معدلات التطعيمات أوروبياً والقرارات الأمريكية الجديدة

التفاؤل بتخفيف قيود الإغلاق يدفع بخام

واصلت النفط ارتفاعها خلال تعاملات الثلاثاء، بدعم من التفاؤل باتجاه أوروبا والولايات المتحدة لتخفيف قيود الإغلاق، ما يعزّز مستويات الطلب على الخام.

ومنحت المملكة المتحدة مواطنيها قدراً كبيراً من الحرية بعد أربعة أشهر من الإغلاق، كما اتجهت إسبانيا وفرنسا إلى تخفيف قيود الإغلاق مع تسريع معدل التطعيم، فيما فتح كل من البرتغال وهولندا الخطوط الجوية أمام المسافرين.

ومن المقرر، وفق رويترز، أن تسمح الولايات المتحدة للأشخاص الذين حصلوا على تطعيمات "كورونا" بالكامل، بعدم ارتداء الكمامة في معظم الساحات العامة بدءاً من غد الأربعاء.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يوليو بنحو 0.4%، إلى 69.70 دولار للبرميل، في الساعة 09:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، بعدما سجلت 69.83 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.. كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يونيو 0.3% عند 66.48 دولار للبرميل.

في الوقت نفسه، تراجعت المبيعات المحلية في الهند من البنزين وزيت الديزل بنحو الخمس في النصف الأول من مايو الجاري، بفعل تفشي الفيروس، ما أدّى إلى تطبيق مزيدٍ من قيود الإغلاق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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